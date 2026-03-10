L’esercito israeliano ha reso pubblico un video in cui si vede l’operazione di smantellamento di lanciarazzi di Hezbollah in Libano, avvenuta martedì. Nel filmato si distinguono i momenti in cui i soldati israeliani neutralizzano gli ordigni, mentre la presenza di veicoli e attrezzature militari viene ripresa durante l’intervento. Il video ha lo scopo di mostrare l’azione militare condotta in quella zona.

Martedì l'esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe lo smantellamento dei lanciarazzi di Hezbollah in Libano. L'IDF ha dichiarato che le immagini risalgono a lunedì e che mostrerebbero anche dei terroristi identificati mentre armavano il lanciatore e tentavano di effettuare lanci. I militanti di Hezbollah sarebbero quindi stati colpiti ed eliminati dai raid aerei. L'esercito israeliano ha anche dichiarato che "Finora ha smantellato oltre 70 lanciamissili che erano pronti a lanciare attacchi" verso Tel Aviv.

© Lapresse.it - Iran, Israele diffonde video di un attacco contro Hezbollah

