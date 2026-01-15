Mo | Idf ' attaccati obiettivi Hezbollah in Libano'
Le forze israeliane hanno annunciato di aver condotto operazioni contro obiettivi di Hezbollah nel Libano, in risposta a un avviso di evacuazione per la città di Sohmor. Questa azione rientra nelle tensioni in corso nella regione, evidenziando l’intensificarsi delle attività militari tra Israele e Hezbollah. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi nelle prossime ore.
Tel Aviv, 15 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno reso noto di aver iniziato a effettuare attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del Libano, in seguito a un precedente avviso di evacuazione emesso ai residenti della città meridionale di Sohmor. Il Libano ha segnalato due attacchi condotti finora nell'area del villaggio.
