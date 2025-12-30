Karate a scuola | 80 alunni della scuola primaria di Sant’Angelo a lezioni di disciplina e movimento con il Budokan

È terminato con successo il progetto di Karate presso la scuola primaria

Si è concluso con successo il progetto di Karate dedicato alla scuola primaria "Moretti" di Sant'Angelo di Gatteo. Durante i mesi di novembre e dicembre 2025, la palestra dell'istituto, dove hanno sede anche i corsi pomeridiani del Budokan Karate, si è trasformata in un vero e proprio dojo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

