Montevarchi al via il ciclo di lezioni di Storia dell’Arte con Il pensiero nell’arte

Montevarchi, 13 febbraio 2026 – È stato il professor Marco Belli a inaugurare questa mattina il ciclo di lezioni di Storia dell’Arte intitolato “Il pensiero nell’arte”, organizzato presso la Ginestra Fabbrica della Conoscenza con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti dell’IC Petrarca, che hanno partecipato numerosi, ascoltando le prime spiegazioni sulla relazione tra filosofia e arte nel Rinascimento.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Giovedì 19 febbraio alle ore 9.15, presso la Ginestra Fabbrica della Conoscenza, nella sala della Filanda di Montevarchi, prenderà il via l'evento "Il pensiero nell'arte", dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'IC Petrarca. L'incontro inaugurerà ufficialmente il ciclo di lezioni di Storia dell'Arte per l'anno scolastico 2025-2026, curato dalla professoressa Maria Giovanna Cutini. La docente guiderà gli studenti in un percorso di approfondimento e riflessione sul significato dell'arte e sul ruolo del pensiero nella creazione artistica. Il ciclo si compone di sei lezioni complessive, che prenderanno il via con l'appuntamento del 19 febbraio e proseguiranno fino alla fine di marzo, con l'obiettivo di stimolare la curiosità e la capacità critica dei ragazzi nei confronti del patrimonio artistico.