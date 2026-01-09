’A tavola con’ Ospite Luca Palamara Al centro dell’incontro l’ultimo libro ’Il Sistema’

Colle di Val d’Elsa si prepara ad accogliere questa sera, 9 gennaio, l’incontro “A tavola con...” con Luca Palamara, incentrato sul suo ultimo libro, “Il Sistema”. Un’occasione per approfondire tematiche complesse attraverso un confronto diretto e riflessivo, in un contesto sobrio e rispettoso. Un momento di dialogo che invita alla riflessione e alla condivisione di idee, senza enfasi, ma con attenzione alla sostanza.

Colle di Val d'Elsa si accende questa sera, 9 gennaio, di un'attesa speciale. Non una semplice presentazione, ma un incontro che promette di trasformarsi in un'esperienza intensa, capace di lasciare traccia nel pensiero di chi vi prenderà parte. Nella cornice unica e suggestiva l'Hosteria Enoteca Portanova, nel monumento storico della città, ovvero Porta Volterrana, anche detta Porta Nova, torna il format "A tavola con.", ideato da Elite Group, e lo fa ospitando una delle figure più discusse e carismatiche del panorama pubblico italiano: Luca Palamara. Ex magistrato, ex membro del Consiglio superiore della magistratura, già presidente – il più giovane nella storia – dell'Associazione nazionale magistrati, Palamara arriva a Colle di Val d'Elsa per presentare il suo ultimo libro, 'Il Sistema'.

