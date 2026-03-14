Intrigo Lewandowski | il futuro è un rebus tra Barcellona e l’Italia

Oggi, le dichiarazioni di Robert Lewandowski a Sportweek hanno rivelato l’incertezza sul suo futuro, con il contratto con il Barcellona in scadenza a giugno. L’attaccante polacco ha parlato pubblicamente, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento tra il club catalano e l’Italia. La situazione rimane nel limbo, senza conferme ufficiali o annunci definitivi.

Nella mattinata di oggi, le dichiarazioni rilasciate da Robert Lewandowski a Sportweek hanno squarciato il velo di incertezza che avvolge il futuro dell’attaccante polacco, il cui contratto con il Barcellona scadrà il prossimo giugno. A quasi 38 anni, il centravanti resta l’oggetto del desiderio dei principali sodalizi della Serie A, con Juventus e Milan in prima fila per tentare il colpo a parametro zero. Tuttavia, il “Pichichi” non ha ancora sciolto le riserve: «Oggi non c’è onestamente nulla da dichiarare; la priorità è chiudere la stagione con il massimo numero di vittorie e titoli, poi valuteremo ogni opzione», ha ammesso con pragmatismo, rimandando ogni decisione definitiva al termine dell’attuale annata. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Intrigo Lewandowski: il futuro è un rebus tra Barcellona e l’Italia Articoli correlati Il rebus Lewandowski: tra il fascino della Serie A e l’intrigo bianconeroNelle ultime ore, il nome di Robert Lewandowski è tornato a gravitare con insistenza nell’orbita della Juventus, accendendo le fantasie di un mercato... Lewandowski, scelta fatta per il suo futuro: resta o no al Barcellona? Lo scenario tra gennaio e giugno. UltimissimeIn un mercato di gennaio frenetico, dove le certezze sembrano sgretolarsi di fronte ai milioni provenienti dal Medio Oriente, il Barcellona incassa...