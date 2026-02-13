Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona | alla finestra l’MLS e una big di Serie A!

Robert Lewandowski potrebbe finire in Italia. Il suo rinnovo con il Barcellona è al momento congelato, e la prossima mossa dipende tutto dal club catalano. Sullo sfondo, si fanno largo anche le pretendenti: dall’MLS alle grandi di Serie A pronte a sfidarsi per portarlo in Italia. Finché il Barcellona non deciderà cosa fare, il futuro dell’attaccante polacco resta un grande punto interrogativo nel calcio internazionale.

