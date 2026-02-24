Tonali Juve l’obiettivo bianconero in gol in Newcastle Qarabag | cosa ha fatto nel match di Champions League

Tonali, centrocampista del Newcastle, ha segnato il suo primo gol in Champions League, spinto dalla voglia di aiutare la squadra a ottenere punti importanti. La sua rete è arrivata durante la partita contro il Qarabag, dove ha dimostrato determinazione e capacità di inserirsi negli schemi offensivi. Questo episodio ha cambiato il ritmo del match e ha suscitato entusiasmo tra i tifosi del Newcastle. Ora, il giocatore si prepara a una fase decisiva della competizione.

Tonali Juve, il centrocampista del Newcastle si è sbloccato in Champions League ed ora è pronto ad una parte finale di stagione da protagonista. Il mercato della Juventus non dorme mai e, nonostante le sessioni ufficiali siano chiuse, i radar della dirigenza bianconera restano puntati con forza sulla Premier League. Uno dei nomi che continua a scaldare i cuori della tifoseria e i taccuini dei dirigenti è quello dell’ex regista rossonero, attualmente in forza ai “Magpies”. L’ipotesi Tonali potrebbe prepotentemente d’attualità dopo le ultime brillanti prestazioni europee del centrocampista, che sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori proprio nel momento più importante della stagione internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gordon nella storia del Newcastle: ha raggiunto un traguardo clamoroso in Champions League contro il Qarabag. Cosa ha fatto!?Gordon ha scritto una pagina importante nella storia del Newcastle durante la partita di Champions League contro il Qarabag.

Diretta gol Champions League LIVE: Newcastle a valanga contro il Qarabag, ora in campo i match delle 21.00Il Newcastle ha battuto il Qarabag con un risultato schiacciante, dimostrando un gioco aggressivo e molto efficace.

