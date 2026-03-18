Dal 24 al 29 marzo 2026, al Teatro Vascello di Roma, va in scena lo spettacolo teatrale

Cosa: Lo spettacolo teatrale Lettere a Bernini di Marco Martinelli. Dove e Quando: Al Teatro Vascello di Roma, dal 24 al 29 marzo 2026. Perché: Un viaggio intimo nella mente del più grande scultore del Seicento, tra rivalità storiche e la ricerca dell’eternità nel marmo. Il palcoscenico del Teatro Vascello si prepara ad accogliere una delle figure più emblematiche e prepotenti della storia dell’arte mondiale: Gian Lorenzo Bernini. Con lo spettacolo Lettere a Bernini, ideato e diretto da Marco Martinelli, il pubblico viene trasportato direttamente nel cuore pulsante della Roma barocca, in un giorno preciso che segna un confine tra gloria e decadenza: il 3 agosto 1667. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Lettere a Bernini: il genio barocco tra marmi e ossessioni al Vascello

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