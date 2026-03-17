Dal 24 al 29 marzo, il Teatro Vascello ospita la messa in scena di “Lettere a Bernini”, uno spettacolo scritto da Marco Martinelli. La rappresentazione si svolge dal martedì alla domenica, con orari diversi: dal martedì al venerdì alle 21, il sabato alle 19, la domenica alle 17 e una matinée giovedì 26 marzo alle 10. La stagione teatrale 2025-2026 presenta questa novità in programma in quella settimana.

STAGIONE TEATRALE 2025 2026 dal 24 al 29 marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17- matinée giovedì 26 marzo h 10.30 LETTERE A BERNINI di Marco Martinelli in scena Marco Cacciola disegno luci Luca Pagliano scenografia Edoardo Sanchi musiche originali e sound design Marco Olivieri tecnico audio Paolo Baldini realizzazione immagini video Filippo Ianiero ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari regia Marco Martinelli coproduzione Albe Ravenna Teatro – Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale GUARDA IL TRAILER https:youtu.beD1S-mO0reo0 VIDEO DI PRESENTAZIONE di Marco Martinelli per LETTERE A BERNINI https:youtu.beDwDLY9fVJxk durata 75 minuti Venerdì 27 marzo, al termine dello spettacolo (ore 22. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Lettere a Bernini” di Marco Martinelli dal 24 al 29 marzo al Teatro Vascello

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