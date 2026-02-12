Bernini a Palazzo Barberini | il genio del Barocco in una mostra-evento con sculture arrivate da tutto il mondo

A Roma, nelle sale di Palazzo Barberini, il barocco si mostra ancora una volta protagonista con una grande mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini. Le sue sculture, provenienti da tutto il mondo, riempiono le sale e richiamano l’attenzione di tanti visitatori. La mostra mette in luce il talento del grande artista, che ha rivoluzionato il modo di fare scultura nel Seicento. È un’occasione per scoprire da vicino il genio di Bernini e le sue opere più famose.

A Roma, nelle sale di Palazzo Barberini, il Barocco torna a farsi protagonista assoluto con una grande mostra evento dedicata a Gian Lorenzo Bernini. L’esposizione riunisce sculture e capolavori provenienti da diversi musei internazionali, offrendo ai romani un percorso immersivo dentro il genio che ha trasformato per sempre il volto artistico della Capitale. Qualcosa da non perdere assolutamente. LEGGI ANCHE: Mostre a Roma con bambini: quali le migliori “ Bernini e i Barberini”: l e informazioni utili per visitare la nuova mostra a Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La mostra “ Bernini e i Barberini ”, a cura di Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi, è ospitata alle Gallerie Nazionali di Arte Antica dal 12 febbraio al 14 giugno 2026, ovvero a Palazzo Barberini.🔗 Leggi su Funweek.it

Visita guidata alla mostra di Bernini a palazzo Barberini domenica mattina 15 febbraio, ore 10.45 questa visita è al completo per iscriversi in lista di attesa inviare una mail a [email protected] - facebook.com facebook

