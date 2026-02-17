Visita guidata | poeti e scrittori a Pisa poesia e letteratura tra lungarni e memorie d’autore

Ugo Foscolo ha visitato Pisa nel XIX secolo, attratto dalla bellezza dei Lungarni e dall’eredità letteraria della città. La sua presenza ha ispirato molte delle memorie e delle poesie che ancora oggi si leggono tra le vie di Pisa. Durante una visita guidata, si scopre come i grandi autori abbiano lasciato tracce vive tra le pietre e le rive del fiume, arricchendo il patrimonio culturale locale.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Visita guidata: Poeti e Scrittori a PisaPoesia e letteratura tra Lungarni e memorie d’autoreCarducci, Ugo Foscolo, Renato Fucini, Mary e Percy Bysshe Shelley, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Virginia Woolf.Pisa è stata nei secoli crocevia di artisti, viaggiatori e grandi voci della letteratura internazionale. Una città amata, raccontata, vissuta.Questa passeggiata letteraria condurrà nei luoghi in cui questi autori hanno soggiornato, scritto, osservato e trovato ispirazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Una visita guidata a Pisa medievale si svolge oggi, attirando appassionati di storia e turisti curiosi di scoprire i segreti dell'antica città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.