L’eredità di Marco Biagi

Nel riquadro dedicato a Marco Biagi, nella redazione del Resto del Carlino di Bologna, si è svolta la cerimonia del premio Marco Biagi, che ha ricordato la figura del giuslavorista ucciso il 19 marzo 2002 sotto casa. La sala, dove si trovano anche oggetti e fotografie a lui legati, è il luogo scelto per celebrare l’impegno sociale e la solidarietà associati alla sua memoria.

Nella sala a lui dedicata, dentro la redazione bolognese del Resto del Carlino, il premio Marco Biagi ha messo al centro la solidarietà e l’ impegno sociale, in nome del giuslavorista ucciso il 19 marzo 2002, sotto casa in via Valdonica a Bologna. "Le riforme vanno varate insieme. Spesso la modernizzazione non la vediamo, ma è già vicino a noi". Ecco il lavoro secondo Biagi. Alla vigilia dell’anniversario della sua scomparsa, l’evento sostenuto anche dalla famiglia Biagi, ha raccontato questa grande storia, ricordando l’operato di un martire di tutti. I giovani e le donne collegano i fili di una storia dolorosa, ma importante da ricordare soprattutto per parlare ai ragazzi del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’eredità di Marco Biagi Articoli correlati L’eredità di Marco Biagi. Giovani, solidarietà e terzo settore: il premio dedicato al giuslavoristaBologna, 17 marzo 2026 – Nella sala a lui dedicata, dentro la redazione bolognese del Resto del Carlino, il premio Marco Biagi ha messo al centro la... “Marco Biagi giuslavorista cattolico”, convegno a MontecitorioROMA – Martedì 10 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno “Marco Biagi giuslavorista cattolico”, nel... Illuminismo e Dharma: Leopoldo e l’Abolizione della Pena di Morte | Convegno CSB – Festa Toscana Aggiornamenti e notizie su Marco Biagi Temi più discussi: L’eredità di Marco Biagi; Diciottominuti - Speciale Marco Biagi il 19 marzo da Torino; La vera eredità culturale di Marco Biagi; Marco Biagi, ventiquattro anni dopo: quelle idee che possono ancora far crescere l'occupazione. L’eredità di Marco Biagi. Giovani, solidarietà e terzo settore: il premio dedicato al giuslavoristaNella sede di Qn-Carlino riconoscimenti ai protagonisti di Bologna e Modena. Il cardinale Zuppi e l’arcivescovo Castellucci ricordano il prof ucciso dalle Br ... msn.com Il Premio Marco Biagi, nel ricordo del giuslavoristaL’iniziativa, realizzata da Qn-il Resto del Carlino con il benestare della famiglia, premia le associazioni e gli enti del terzo settore distintisi per i progetti sull’inserimento lavorativo ... ilrestodelcarlino.it Cultura e istituti partecipativi nelle relazioni industriali - Rileggendo Marco Biagi, oggi ift.tt/MSponeF #evento #takethedate x.com Nel giorno dell'anniversario del rapimento di Aldo Moro e a 24 anni dall'assassinio di Marco Biagi, a Bologna è comparsa una scritta che esalta le Brigate Rosse su un muro della città. La violenza degli anni di piombo deve rimanere solo una pagina buia nella - facebook.com facebook