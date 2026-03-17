L’eredità di Marco Biagi Giovani solidarietà e terzo settore | il premio dedicato al giuslavorista

Il premio Marco Biagi si è tenuto nella sala a lui dedicata presso la redazione bolognese del Resto del Carlino, con il focus su giovani, solidarietà e terzo settore. La cerimonia si è svolta il 17 marzo 2026 e ha ricordato il giuslavorista ucciso nel 2002 sotto casa a Bologna. Durante l'evento sono stati premiati soggetti e iniziative che operano in ambito sociale.

Bologna, 17 marzo 2026 – Nella sala a lui dedicata, dentro la redazione bolognese del Resto del Carlino, il premio Marco Biagi ha messo al centro la solidarietà e l’impegno sociale, in nome del giuslavorista ucciso il 19 marzo 2002, sotto casa in via Valdonica a Bologna. “Le riforme vanno varate insieme. Spesso la modernizzazione non la vediamo, ma è già vicino a noi”. Ecco il lavoro secondo Biagi. Alla vigilia dell’anniversario della sua scomparsa, l’evento sostenuto anche dalla famiglia Biagi, ha raccontato questa grande storia, ricordando l’operato di un martire di tutti. I giovani e le donne collegano i fili di una storia dolorosa, ma importante da ricordare soprattutto per parlare ai ragazzi del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’eredità di Marco Biagi. Giovani, solidarietà e terzo settore: il premio dedicato al giuslavorista Articoli correlati Oggi il Premio Marco Biagi, nel ricordo del giuslavoristaBologna, 17 marzo 2026 – Si rinnova oggi l’appuntamento con la solidarietà e l’impegno sociale nel nome di Marco Biagi. “Marco Biagi giuslavorista cattolico”, convegno a MontecitorioROMA – Martedì 10 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno “Marco Biagi giuslavorista cattolico”, nel... Aggiornamenti e notizie su Marco Biagi Discussioni sull' argomento La vera eredità culturale di Marco Biagi; Marco Biagi, ventiquattro anni dopo: quelle idee che possono ancora far crescere l'occupazione. L’eredità di Marco Biagi. Giovani, solidarietà e terzo settore: il premio dedicato al giuslavoristaNella sede di Qn-Carlino riconoscimenti ai protagonisti di Bologna e Modena. Il cardinale Zuppi e l’arcivescovo Castellucci ricordano il prof ucciso dalle Br ... ilrestodelcarlino.it Il Premio Marco Biagi, nel ricordo del giuslavoristaL’iniziativa, realizzata da Qn-il Resto del Carlino con il benestare della famiglia, premia le associazioni e gli enti del terzo settore distintisi per i progetti sull’inserimento lavorativo ... ilrestodelcarlino.it Nel giorno dell'anniversario del rapimento di Aldo Moro e a 24 anni dall'assassinio di Marco Biagi, a Bologna è comparsa una scritta che esalta le Brigate Rosse su un muro della città. La violenza degli anni di piombo deve rimanere solo una pagina buia nella - facebook.com facebook La denuncia del Pd: «Comparsa sui muri di Bologna, in via del Pratello, la scritta "Viva le Br" a 24 anni dalla morte di Marco Biagi» x.com