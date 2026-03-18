Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati fotografati insieme, attirando l'attenzione dei media. Secondo alcune fonti americane, questa è la prima volta che DiCaprio si mostra aperto a un impegno più stabile, segnalando un cambiamento rispetto alle sue precedenti relazioni. La coppia è apparsa insieme alla festa post-cerimonia, suscitando interesse tra i presenti.

Ceretti ha rubato il cuore di DiCaprio, continua la fonte, anche perché «ha una vita propria ed è molto indipendente», caratteristiche non trascurabili visto che «Leo è spesso lontano per le riprese dei film o ha lunghe giornate sul set». Gli amici di DiCaprio fanno inoltre notare che il divo con la modella è «molto più apertamente affettuoso» di quanto non lo sia stato con qualsiasi altra sua fidanzata. Non solo: la ventisettenne Vittoria è riuscita a sfatare il mito secondo cui DiCaprio mollava le fidanzate appena compiono 25 anni. Un mito confermato, almeno prima dell'arrivo nella sua vita di Ceretti, dai fatti: da Camilla Morone a... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti dopo le foto insieme agli Oscar: «Per la prima volta Leo pensa a qualcosa di serio»

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