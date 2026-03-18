Leonardo a Torino | 26 opere unite per la prima volta
A Torino, dal 6 febbraio al 26 aprile 2026, il Torino Outlet Village ospita per la prima volta 26 riproduzioni in scala reale di opere di Leonardo da Vinci. Si tratta di una mostra che unisce l’arte e il commercio, coinvolgendo visitatori di tutte le età. Le opere sono esposte in uno spazio dedicato all’interno del centro commerciale, accessibile a tutti.
Il cuore del Piemonte batte con un ritmo nuovo dove lo shopping incontra l’arte universale. Dal 6 febbraio fino al 26 aprile 2026, il Torino Outlet Village accoglie ventisei capolavori di Leonardo da Vinci riprodotti in scala reale. Questa esposizione unica nel suo genere riunisce opere che normalmente distano migliaia di chilometri le une dalle altre. L’iniziativa trasforma un centro commerciale in un tempio culturale accessibile a tutti i cittadini. La mostra si estende su oltre 220 metri quadrati e utilizza tecnologie avanzate per garantire una definizione altissima dei dettagli pittorici. L’obiettivo è rendere l’arte democratica, rompendo le barriere geografiche che separano i grandi musei del mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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