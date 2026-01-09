Legnano un’altra fumata nera alla ex Franco Tosi | nessuna offerta per le 2 aree in vendita

A Legnano, nessuna offerta è arrivata per le due aree in vendita presso l’ex Franco Tosi, confermando la difficoltà di trovare acquirenti. L’attesa era alta, ma alla fine non sono emerse proposte concrete, lasciando ancora una volta incertezza sul futuro di queste zone. La situazione rimane in sospeso, e si attende un nuovo impulso per il loro riutilizzo o valorizzazione.

Legnano (Milano), 9 gennaio 2026 - L’aspettativa era alta perché si pensava che questa sarebbe davvero stata la volta buona. Ma il risultato ha per l’ennesima volta deluso le attese: le due manifestazioni di interesse per le importanti aree della ex Franco Tosi, che comprende il cosiddetto “Comparto sud” e l’ex mensaDopolavoro di via CairoliMicca, si sono infatti concluse con l’ennesimo nulla di fatto e nessuna offerta arrivata sul tavolo entro le ore 13 del 9 gennaio. Dopo il buco nell’acqua estivo. Quel che resta dell’ex Tosi torna in vendita a metà prezzo “Purtroppo anche questa volta prendiamo atto del nulla di fatto - ha così commentato il risultato il commissario straordinario Andrea Lolli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, un’altra fumata nera alla ex Franco Tosi: nessuna offerta per le 2 aree in vendita Leggi anche: Ex Ilva, fumata nera. Salis: "Dal ministero nessuna strategia, intervenga Meloni" Leggi anche: Rimpasto di Giunta, altra fumata nera. I partiti discutono sulle nuove deleghe La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pasticceria Stefanetti Legnano. Andrea Vanzo · Valzer d'Inverno. La Galette des Rois, il grande classico della tradizione francese, in due versioni da scoprire. Una con arancia candita e gocce di cioccolato, fresca e profumata. L’altra con pralinato alla mandorl - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.