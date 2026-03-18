Un nuovo divano scultoreo chiamato Wolke, creato da Westwing, è stato presentato come un elemento ideale per la primavera. Il design leggero e arioso richiama l’immagine di una nuvola, e la sua forma è pensata per adattarsi agli spazi interni. Il prodotto è stato selezionato da GQ Italia, che evidenzia la sua presenza nel mercato dell’arredamento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci sono arredi che non si limitano a riempire una stanza: la definiscono, con quel tocco di carattere in più, capace di riflettere la nostra personalità. Come Wolke, l'iconica linea di divani di Westwing — che include anche poltrone e pouf — che conquista lo spazio senza appesantirlo e che rientra, a pieno titolo, in questa categoria. Con i suoi volumi generosi e proporzioni bilanciate, Wolke abita lo spazio casalingo con tutta l'autorevolezza di un arredo di design, ma sorprende anche per la sua leggerezza visiva: una presenza decisa che, al tempo stesso, sembra sospesa, quasi fluttuante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Leggero come una nuvola. Wolke, il divano scultoreo di Westwing, è perfetto per la primavera

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