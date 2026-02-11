In versione cappotto o trench è il soprabito perfetto per passare dall’inverno alla primavera

Con l’arrivo della primavera, molti si chiedono quale sia il soprabito giusto da indossare. La risposta è semplice: un cappotto o un trench. Entrambi sono perfetti per affrontare le giornate ancora fredde senza rinunciare a uno stile elegante e pratico. La chiave sta nella lunghezza e nel materiale, che permettono di avere un capo versatile, che sa proteggere dal freddo ma anche conferire quel tocco di freschezza tipico della mezza stagione.

Esiste un capospalla che possa essere un alleato contro il freddo ma anche vere quella coolness tipica delle giacche da mezza stagione? La risposta è sì ed è tutta nella lunghezza e nel materiale. Un cappotto o un trench di pelle può fare tutto questo dimostrando anche versatilità. Non è davvero un caso che sia diventato uno dei pezzi più di tendenza del momento. Quando fa molto freddo può essere stratificato sopra blazer e cappotti. Quando le temperature cominciano a scendere si porta abbinato a tantissimi capi dell’armadio come abiti, pull, gonne e pantaloni. Fino a poterlo indossare anche da solo quasi come fosse un vestito, magari stretto in vita da una cintura. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - In versione cappotto o trench, è il soprabito perfetto per passare dall’inverno alla primavera Approfondimenti su Inverno Primavera Il potere di un accessorio! La principessa in visita privata alla mostra sfoggia un look perfetto per l'inverno La principessa Kate Middleton ha fatto una visita a sorpresa al museo The Arc di Winchester. Corto ma strategico: come abbinare il cappotto più versatile dell’inverno Il cappotto corto si conferma un elemento chiave nell’armadio invernale, ma non è sempre facile trovare il modo giusto di abbinarlo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Inverno Primavera Argomenti discussi: Cappotto da uomo: 5 modelli da avere nell’armadio questo inverno; Perché tutti sono pazzi per gli stivali flurry (e perché dovresti prenderli anche tu). Ah, dimenticavo… abbiamo anche la versione in bianco del Claire a palazzo. E l’ho abbinato così: Cappotto Fly Girl 299,99€ 150€ Maglioncino CK 139,99€ 70€ Il jeans è nuova collezione. Il resto è esattamente il momento giusto per prenderlo. #OFFICIN - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.