Educazione stradale a scuola | parte l’intesa Inail-Aci per una mobilità più sicura

Con la firma dell’accordo siglato il 14 gennaio, Inail e Aci hanno esteso su scala nazionale l’esperienza avviata in Lombardia con il progetto Scegli la strada della sicurezza. L’intesa, di durata triennale, coinvolge scuole, imprese, associazioni di categoria e istituzioni, puntando a diffondere la cultura della mobilità sicura, anche attraverso percorsi educativi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado. I contenuti saranno integrati nelle attività di educazione civica e nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, attraverso progetti di sensibilizzazione e momenti formativi. L’obiettivo è duplice: da un lato, stimolare nei più giovani una maggiore consapevolezza dei comportamenti alla guida; dall’altro, contribuire alla prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni in itinere, anche nei contesti lavorativi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

