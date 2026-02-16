Eco a 10 anni dalla scomparsa | Bologna al centro di una maratona globale tra libri testimonianze e culture unite

Umberto Eco è scomparso dieci anni fa, ma il suo pensiero continua a ispirare persone in tutto il mondo. Per ricordarlo, Bologna organizza una maratona di 24 ore di eventi culturali, con letture, interviste e dibattiti trasmessi in streaming. La città si prepara ad accogliere studiosi, scrittori e appassionati che si riuniscono per celebrare il suo lascito, coinvolgendo anche scuole e biblioteche locali.

