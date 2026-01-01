Riccardo Riccò | Dovevi chinare la testa oggi su Pogacar nessuno dice niente Nibali mi ha sempre temuto

Riccardo Riccò, ex ciclista professionista, ha intrapreso una nuova strada come imprenditore, affrontando quotidianamente sfide e successi. Tra impegni e soddisfazioni, la sua seconda vita si sta consolidando senza ostacoli, mantenendo un equilibrio tra passato e presente. Le sue parole su Pogacar e Nibali riflettono la sua esperienza e il rispetto per il mondo del ciclismo, ora condiviso con le nuove attività imprenditoriali.

La seconda vita di Riccardo Riccò da imprenditore procede senza intoppi tra impegni che si accavallano e tante piccole soddisfazioni quotidiane. Gli errori commessi fanno ormai parte di un lontano e sempre più remoto passato, che non condiziona un presente sereno. L’emiliano ha accettato il suo destino e ha tramutato l’ora più buia in una occasione di redenzione personale. Un’esperienza che ora racconterà anche nelle scuole. Come procede la tua attività con le gelaterie? “ Andiamo bene. Al momento quella a Rocca Malatina è chiusa, perché la apriamo solo in estate, mentre quella a Vignola è sempre aperta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Riccardo Riccò: “Dovevi chinare la testa, oggi su Pogacar nessuno dice niente. Nibali mi ha sempre temuto” Leggi anche: Zidane: "Lippi mi ha cambiato la testa, nessuno come Del Piero" Leggi anche: Nibali: "Il Giro mi ha cambiato la vita. E quella lite con Roglic..." Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Riccardo Riccò: “Dovevi chinare la testa, oggi su Pogacar nessuno dice niente. Nibali mi ha sempre temuto” - La seconda vita di Riccardo Riccò da imprenditore procede senza intoppi tra impegni che si accavallano e tante piccole soddisfazioni quotidiane. oasport.it

MoVimento 5 Stelle. . Bravissimo Riccardo Ricciardi! - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.