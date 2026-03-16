Durante la cerimonia degli Oscar, molti stilisti hanno scelto di puntare su abiti che sembrano semplici ma nascondono dettagli sorprendenti come tagli cut-out, spacchi pronunciati e scolli profondi. Questi vestiti, spesso in tessuti lisci e linee pulite, hanno attirato l’attenzione per le loro innovazioni sartoriali e per l’effetto visivo che creano sotto le luci della scena.

Gli Oscar hanno trasformato il minimal in magia: semplici all’apparenza, gli abiti rivelano tagli cut-out strategici, spacchi audaci e scolli vertiginosi che catturano lo sguardo sul red carpet. Zendaya in abito asimmetrico custom Louis Vuitton sfoggia tagli strategici e spacco laterale, accanto a Robert Pattinson in classico smoking nero che bilancia eleganza e modernità. Gwyneth Paltrow in Giorgio Armani Privé incanta con vestito a colonna, dotato di spacco laterale che lascia intravedere dei bottom in tulle nude. A seguire, Emma Stone in custom Louis Vuitton abbina gioielli Repossi: linee pulite e profondo scollo posteriore valorizzano silhouette sofisticata e minimal. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli Oscar hanno trasformato il minimal in magia: semplici all'apparenza, gli abiti rivelano tagli cut-out, spacchi audaci e scolli profondi

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