La riforma Meloni-Nordio è la vendetta perfetta del governo contro i giudici che applicano il diritto

La riforma adottata dal governo deriva dalla volontà di rafforzare il controllo politico sui giudici, rispondendo alle decisioni che limitano l’azione dell’esecutivo. La misura mira a modificare le regole del sistema giudiziario per evitare ostacoli legali e accelerare i procedimenti. In questo modo, si cerca di consolidare il potere esecutivo, anche attraverso interventi che sfidano le norme costituzionali. La proposta suscita un acceso dibattito tra chi la considera una riforma strategica.

Se accostata ai numerosi atti illegittimi di questo esecutivo, la revisione costituzionale appare per quel che è: la reazione a una frustrazione accumulata, la rappresaglia di una destra che, ogni volta che incontra un vincolo giuridico, trasforma il controllo di legalità in un conflitto di potere.

Schlein front woman contro la riforma Nordio per dimostrare a tutti che è lei l’anti MeloniElisa Schlein si mostra come leader forte contro la riforma Nordio, cercando di dimostrare di essere la vera opposizione a Meloni.

Referendum, Nordio: “La riforma non è contro la magistratura o per rafforzare governo”Il ministro Nordio chiarisce che la riforma della giustizia non punta a colpire la magistratura né a rafforzare il maggioranza di governo.

Contro la riforma Nordio scende in campo Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli

