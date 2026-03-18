le ore di atif tra i colloqui e lo studio

Atif Zouhair, un diciannovenne marocchino, trascorre le sue giornate in carcere tra incontri con lo psichiatra e colloqui con il suo avvocato. Le sessioni con il dottor Leonardo Moretti e l’avvocato Enzo Frediani occupano gran parte del suo tempo, alternandosi alle ore di studio e ai momenti di attesa. La sua giornata si svolge quindi tra visite e attività legali, con poco spazio per altro.

Gli incontri con lo psichiatra Leonardo Moretti e con l’avvocato Enzo Frediani scandiscono le giornate in carcere di Atif Zouhair, il diciannovenne marocchino che ha accoltellato a morte il coetaneo Abanoub Youssef. Ha chiesto ai genitori che risiedono a Baccano di Arcola di portargli il Corano e i libri di scuola quasi per mantenere un contatto con il tempo interrotto in una mattinata di follia che si è tradotta nell’ omicidio di un coetaneo all’interno della scuola. Con il trascorrere delle settimane sta fornendo ulteriori dettagli della tragedia accaduta lo scorso 16 gennaio ma anche delle giornate di tensione che hanno preceduto lo scontro con Aba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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