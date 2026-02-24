imprese lo studio di lapam occupazione e ore in aumento

Lo studio di Lapam rivela che il settore delle micro, piccole e medie imprese ha registrato un aumento di occupazione e ore lavorate, grazie alla forte domanda locale. La causa principale è l'incremento di ordini provenienti dalle aziende del territorio, che ha spinto le imprese a rafforzare il personale e le ore di lavoro. La crescita evidenziata si traduce in una ripresa concreta per il settore, che continua a mostrare segnali di stabilità.

Il sistema delle micro, piccole e medie imprese del territorio conferma la propria capacità di resistere e crescere. Lo confermano i dati elaborati dall’ufficio studi Lapam Confartigianato relativi a un campione di quasi 3.000 imprese, 2.969 per la precisione, che hanno usufruito in modo continuativo dei servizi paghe nel biennio 2024-2025 (escluse le attività stagionali). Numeri che restituiscono un quadro complessivamente positivo sul fronte occupazionale e delle ore lavorate. Nel periodo analizzato sono stati elaborati in media quasi 31 mila cedolini al mese. Nel corso del 2024 il numero di cedolini, e quindi di lavoratori occupati, è cresciuto in modo pressoché costante, con una dinamica stagionale simile nei due anni e una flessione fisiologica nel mese di agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piccole e medie imprese modenesi, in aumento occupazione e ore lavorateIl motivo dell’aumento di occupazione e delle ore lavorate nelle imprese modenesi deriva dalla loro capacità di adattarsi alle sfide economiche.

