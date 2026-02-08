Scuola digitale cosa fanno le scuole europee migliori | prevedere un’alternanza strutturata tra online e offiline poche piattaforme per limitare lo stress Lo studio

Le scuole europee migliori puntano su un’alternanza ben strutturata tra lezioni in presenza e online, evitando di sovraccaricare studenti e insegnanti con troppe piattaforme. Lo studio rivela che la chiave del successo sta nel trasformare la tecnologia in una scelta pedagogica, non in un semplice insieme di strumenti. La differenza sta nel come viene organizzata e applicata, non nel numero di applicazioni usate.

La scuola digitale non è una promessa astratta né una sequenza di piattaforme. Funziona solo quando diventa una scelta organizzativa e pedagogica, non un accumulo di strumenti. È questo il quadro che emerge dal report Promoting Well-being in Digital Education pubblicato nel 2025 dal Joint Research Centre della Commissione europea, che analizza pratiche e criticità della trasformazione digitale nelle scuole di diversi Paesi UE.

