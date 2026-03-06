Le Iene presentano in esclusiva una ricostruzione tridimensionale della morte di un manager, realizzata dalla commissione incaricata delle indagini. La scena mostrata nel servizio illustra i dettagli dell’incidente, con l’obiettivo di chiarire i passaggi salienti della dinamica. La ricostruzione è stata mostrata durante il programma televisivo, offrendo una visualizzazione accurata di quanto accaduto.

‘Le Iene’ mostrano in esclusiva la ricostruzione tridimensionale, realizzata dalla commissione parlamentare d’inchiesta che sta indagando sulla morte di David Rossi, che descrive la sequenza dei fatti prima della caduta, ricostruita secondo le misurazioni del colonnello del Ris Gregori e l’analisi del medico legale Robbi Manghi. Lo scenario più credibile è che “David Rossi fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere”. Il manager di Monte dei Paschi di Siena precipitò dalla finestra della sede centrale della banca il 6 marzo 2013. La magistratura aveva archiviato per due volte il caso come suicidio. Tuttavia, la Commissione parlamentare d’inchiesta parla di alcune lesioni al volto ritenute incompatibili con la dinamica della caduta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - David Rossi, 'Le Iene' mostrano la ricostruzione 3D della morte del manager

David Rossi, a ‘Le Iene’ la ricostruzione 3D dell’aggressione(Adnkronos) – "David Rossi fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere", è questo lo scenario più credibile secondo il medico legale Robbi...

David Rossi, le nuove indagini sulla morte del manager Mps: «Non si tolse la vita, fu ucciso»A tredici anni dalla morte di David Rossi, il caso torna al centro del dibattito pubblico.

Tutto quello che riguarda David Rossi.

Temi più discussi: David Rossi, l'ultima verità. Picchiato nel suo ufficio; Caso David Rossi, la nuova perizia esclude il suicidio: Lesioni al volto non riconducibili alla caduta. L'ipotesi della lotta prima della morte; Riaperte le indagini sulla morte di David Rossi; Rossi, perizie già mandate alla procura. La commissione non perde tempo.

David Rossi, a 'Le Iene' la ricostruzione 3D dell'aggressione - VideoPer spiegare cosa sarebbe accaduto davvero, la commissione parlamentare d’inchiesta ha realizzato una ricostruzione tridimensionale ... adnkronos.com

David Rossi, come è morto: la ricostruzione mostrata da Le IeneCome è morto David Rossi? Il caso della morte dell'ex capo comunicazione di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio. La ricostruzione. newsmondo.it

A tredici anni dalla morte di David Rossi, la commissione parlamentare d’inchiesta è tornata a puntare con decisione sulla pista dell’omicidio. Secondo quanto riferito dal presidente della commissione Gianluca Vinci, le nuove perizie depositate nelle ultime set - facebook.com facebook

A tredici anni dalla morte di David Rossi, la commissione parlamentare d’inchiesta è tornata a puntare con decisione sulla pista dell’omicidio x.com