Donna accoltellata sull’autobus a Napoli 39enne arrestato era già in cura

Una donna di 32 anni è stata accoltellata ieri sera a bordo di un autobus a Napoli. Un uomo di 39 anni è stato arrestato e dovrà rispondere di lesioni personali gravi e sequestro di persona. L’uomo, che era già in cura, è stato fermato subito dopo l’aggressione. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

(Adnkronos) – Dovrà rispondere di lesioni personali gravi e sequestro di persona il 39enne che ieri sera a Napoli ha accoltellato una 32enne a bordo di un autobus. L'uomo era già in cura per problemi psichiatrici. Secondo la ricostruzione, la donna è stata trattenuta sotto la minaccia di un coltello per circa 15 minuti.