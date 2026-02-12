Laurea il grande bivio | agli uomini Ingegneria alle donne le Scienze Umane I dati del divario

In Italia, le scelte universitarie cambiano: gli uomini preferiscono le materie scientifiche e tecnologiche, mentre le donne puntano sulle scienze umane. I dati mostrano che le lauree in Giurisprudenza sono in calo del 6%, mentre le donne sono il doppio degli uomini nelle scienze umane. La divisione tra i due fronti si fa sempre più marcata, con gli uomini che dominano in ingegneria e le donne che scelgono più frequentemente le discipline umanistiche.

Crollano le lauree in Giurisprudenza (6%), mentre l'università resta divisa. Gli uomini dominano le materie STEM (50% dei laureati, rapporto 3 a 1 in ingegneria), mentre le donne scelgono le scienze umane in proporzione doppia. Una segmentazione che influenza redditi e lavoro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Laurea Bivio Perché negli uomini i rischi per il cuore aumentano già a 35 anni: cosa spiega il divario con le donne Con più di 30 anni di dati, uno studio svela che il rischio di problemi al cuore negli uomini inizia a salire già a 35 anni. Fdi: solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini della polizia di stato e a tutte le forze dell’ordine Il Direttivo Comunale di Fratelli d’Italia di Arezzo ha espresso la propria solidarietà alle forze dell’ordine. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Laurea Bivio Argomenti discussi: Europa a un bivio storico, nuova scossa di Draghi: L'Ue è ora che diventi una federazione, altrimenti rischia sottomissione e deindustrializzazione. Stamattina le classi del Liceo delle Scienze Umane di Segni, 3 A LSU e 3 B LSU, hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle Foibe presso i giardini pubblici di Piazza Cesare Battisti a Segni in presenza del Sindaco di Segni Onorevole Silvan - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.