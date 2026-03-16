Milan parla Allegri dopo la sconfitta con la Lazio | Scudetto irrealistico focalizziamo sulla Champions Ecco cos’è successo con Leao

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l’allenatore del Milan ha dichiarato che lo scudetto è ormai irraggiungibile e che la squadra dovrebbe concentrarsi sulla Champions League. Ha spiegato cosa è successo durante la partita, in particolare facendo riferimento all’episodio con Leao. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di DAZN.

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