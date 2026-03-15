La partita tra Lazio e Milan si gioca domenica e vede in panchina rispettivamente Sarri e Allegri. Dopo la recente sconfitta in Coppa Italia, le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi e un grande carico di aspettative. La sfida si annuncia ricca di tensione e di momenti intensi, in un match che richiama l’attenzione degli appassionati di calcio italiani.

Lazio–Milan torna a incendiare la domenica calcistica Made in Italy con un match sicuramente molto ‘sentito’, che profuma di riscatto, tensione e verità. Dopo l’ultima lezione di Sarri ad Allegri in Coppa Italia (che ha costato il 41225 a Max e al Milan l’eliminazione dal torneo) – quando la Lazio superò il Milan con un calcio più brillante e organizzato – la sfida di stasera all’Olimpico diventa un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre. Maurizio Sarri vuol dare una certa ‘scossa’ all’ambiente con una performance convincente. Dal suo canto Massimiliano Allegri punta (eccome!) ad avvicinarsi all’Inter, che ha pareggiato ieri contro l’Atalanta (1-1). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Lazio-Milan: Sarri vs Allegri dopo la lezione in Coppa Italia

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