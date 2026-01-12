Pnrr l’allarme della Corte dei Conti | ritardi nei progetti degli enti territoriali

La Corte dei Conti ha evidenziato ritardi nei progetti degli enti territoriali relativi al PNRR, sollevando alcune preoccupazioni. Sebbene le osservazioni siano di natura cautelativa, rappresentano un aspetto importante da monitorare per garantire il buon andamento delle iniziative e il rispetto delle scadenze previste. È fondamentale intervenire tempestivamente per assicurare un’implementazione efficace degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che la Corte dei Conti si limita a esprimere "qualche preoccupazione". Ma la verità è che il rischio di ritardi per i tempi di completamento degli interventi legati al Pnrr è concreto e, in questa analisi dei giudici contabili, riguarda nel dettaglio l'attività degli enti territoriali. Il controllo effettuato dalle sezioni regionali della Corte dei Conti fa emergere un'Italia, come spesso accade, divisa, con situazioni "eterogenee". L'analisi sullo stato d'attuazione del Piano, aggiornata al 28 agosto 2025, evidenzia come i dati riguardanti il rispetto del cronoprogramma indichino "la presenza di lievi ritardi per circa la metà dei progetti". Dal punto di vista territoriale, la maggior parte dei progetti è localizzata nel Mezzogiorno, che assorbe il 44% dei finanziamenti complessivi, mentre nel Nord Ovest si concentra la quota più elevata

