Lavoro | Mattia Pd dati Cgil Lazio allarmanti giunta Rocca rifinanzi leggi su sicurezza

La Cgil Lazio ha diffuso dati allarmanti sugli infortuni sul lavoro nel Lazio. Nel 2025 ci sono state oltre 44 mila denunce, con un aumento del 7,2 per cento rispetto all’anno precedente. Sono 89 le persone morte sul lavoro nello stesso periodo. La giunta Rocca ha già promesso di rifinanziare le leggi sulla sicurezza per cercare di migliorare la situazione.

I dati recenti sugli infortuni sul lavoro nel Lazio, forniti dalla Cgil Lazio, “confermano un quadro estremamente preoccupante: oltre 44 mila denunce nel 2025 (+7,2 per cento rispetto al 2024) e 89 incidenti mortali”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dalla consigliera regionale del Lazio Eleonora Mattia, appartenente al Partito Democratico. La richiesta di un intervento urgente per la sicurezza. “Dietro questi numeri ci sono vite e famiglie segnate da tragedie evitabili. La giunta Rocca deve rifinanziare le leggi regionali sulla sicurezza sul lavoro per rafforzare prevenzione, formazione e controlli – sottolinea la consigliera -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è stato invitato dai sindaci a intervenire per tutelare i servizi pubblici essenziali, in particolare sanità e trasporto pubblico, nelle aree amministrate.

