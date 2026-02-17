Radura della Memoria avviata la messa a dimora delle 43 piante in ricordo delle vittime del Morandi

La Radura della Memoria ha iniziato a piantare 43 alberi per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, in risposta alle richieste delle famiglie delle vittime. Questa mattina, gli operai hanno iniziato a sistemare le piante nel sito sotto il ponte San Giorgio, creando un luogo di ricordo permanente.

L'intervento della messa a dimora delle piante rientra nel percorso di riqualificazione complessiva di tutta l'area che verrà completata entro l'estate "Con questo intervento - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante - andremo ad aumentare il benessere degli alberi, nel quadro di un restyling complessivo di tutta la Radura che punta a conferirle una veste definitiva migliorandone, allo stesso tempo, fruibilità e sostenibilità: il tutto con un investimento di circa 830.000 euro che puntiamo a coprire con i fondi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica".

