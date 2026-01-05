Cras-Montana l’arrivo a Linate delle salme delle vittime | la commozione delle famiglie in aeroporto

All’aeroporto di Milano Linate è atterrato il C-130 dell’Aeronautica Italiana con le salme di cinque italiani deceduti nell’incendio di Crans-Montana. Le famiglie delle vittime si sono riunite in silenzio, mentre l’arrivo ha suscitato una forte commozione e un senso di vicinanza. Un momento di raccoglimento dedicato al ricordo e alla dignità delle persone coinvolte in questa tragedia.

Crans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it

Atterrato a Linate l'aereo di Stato con le salme delle vittime di Crans-Montana - Il C130 con le salme proseguirà poi per l'Aeroporto di Ciampino Militare (31mo Stormo), per riportare a casa il romano Riccardo Minghetti. cosenzachannel.it

Cras-Montana, la sopravvissuta italiana: “Io nell’onda di fuoco. Non so come ne sono uscita” x.com

La tragedia di Crans Montana, i pm svizzeri dicono no all’arresto dei gestori del bar: “Nessun pericolo di fuga” Le ultime novità: https://qds.it/tragedia-cras-montana-pm-svizzeri-no-arresto-gestori-bar/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.