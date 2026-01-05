Cras-Montana l’arrivo a Linate delle salme delle vittime | la commozione delle famiglie in aeroporto
All’aeroporto di Milano Linate è atterrato il C-130 dell’Aeronautica Italiana con le salme di cinque italiani deceduti nell’incendio di Crans-Montana. Le famiglie delle vittime si sono riunite in silenzio, mentre l’arrivo ha suscitato una forte commozione e un senso di vicinanza. Un momento di raccoglimento dedicato al ricordo e alla dignità delle persone coinvolte in questa tragedia.
È atterrato all’aeroporto di Milano Linate, l’aereo C-130 dell’ Aeronautica Italiana, con a bordo le salme di cinque italiani morti nell’incendio di Crans-Montana. Presenti i familiari delle giovani vittime, e diversi rappresentanti delle istituzioni tra cui il sindaco di Milano Sala e il presidente della Lombardia Fontana L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Crans Montana oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti La procuratrice | Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo.
Cras-Montana, la sopravvissuta italiana: “Io nell’onda di fuoco. Non so come ne sono uscita” x.com
La tragedia di Crans Montana, i pm svizzeri dicono no all’arresto dei gestori del bar: “Nessun pericolo di fuga” Le ultime novità: https://qds.it/tragedia-cras-montana-pm-svizzeri-no-arresto-gestori-bar/ - facebook.com facebook
