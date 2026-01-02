Serie D in vendita i biglietti della partita Reggina-Castrumfavara
Sono aperte le vendite dei biglietti per la partita di Serie D tra Reggina e Castrumfavara, in programma domenica alle ore 14. La prevendita permette di acquistare il biglietto in anticipo, garantendo l’ingresso all’incontro. Si consiglia di acquistare i tagliandi in tempo utile per evitare eventuali disagi, nel rispetto delle normative vigenti.
E’ in corso la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla partita Reggina-Castrumfavara, in programma domenica (inizio ore 14.30) allo stadio "Oreste Granillo" e valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie D girone I. PREZZI BIGLIETTICURVA SUD € 8,50 + diritti di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Biglietti Pisa Inter: partita oggi la vendita per i tifosi nerazzurri
Leggi anche: Biglietti Inter Napoli, partita la vendita libera: ecco come acquistare
Serie A Enilive | Udinese-Lazio, la vendita dei tagliandi; Oggi alle 14 scatta la vendita dei biglietti per la sfida casalinga con l’Olimpia Milano; Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaTorino: info biglietti; Verso Orvietana-Prato, biglietti in vendita: ecco le modalità d’acquisto.
Inter-Napoli, scatta il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania - Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto una serie di misure restrittive per garantire l’ordine pubblico dentro e fuori l’impianto sportivo. agro24.it
Vigor Senigallia-Maceratese: divieto di vendita dei biglietti a tifosi ospiti - Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Macerata per l’incontro di calcio di serie D tra Vigor Senigallia e Maceratese che si disputerà il prossimo 4 gennaio allo stadio Bianc ... veratv.it
Calcio, per Vigor Senigallia - Maceratese divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti - Dievieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Macerata per l'incontro di calcio di serie D tra Vigor Senigallia e Maceratese che si disputerà il prossimo 4 gennaio allo stadio "Bia ... ansa.it
Serie A Enilive | Lazio-Napoli, la vendita dei tagliandi - facebook.com facebook
Aperta la vendita dei biglietti per le Final Four di IHL Serie A e Coppa Italia di Milano x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.