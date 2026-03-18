Lavoro un mese in più per la pensione

Dal prossimo anno, per accedere alla pensione sarà necessario lavorare un mese in più rispetto all’attuale. L’età minima per il pensionamento ordinario sarà di 67 anni e un mese, mentre per la pensione anticipata serviranno 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Le modifiche riguardano sia il requisito di età che quello contributivo.

Dal prossimo anno ci vorrà un mese di lavoro in più per andare in pensione. Per la precisione, si potrà uscire dal lavoro a 67 anni e un mese di età, mentre per la pensione anticipata serviranno 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Sarà l'antipasto di un incremento più marcato: nel 2028, infatti, potrebbero servire tre mesi in più per arrivare a incassare l'assegno e ritirarsi dal lavoro. A chiarirlo è stato l'Inps sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2026 e delle norme che adeguano i requisiti pensionistici all'aspettativa di vita. L'aumento era previsto dai meccanismi introdotti con la Riforma Fornero e inizialmente doveva essere di tre mesi già dal 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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