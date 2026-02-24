L’orientamento dei giovani con le aziende

Skillherz ha promosso un progetto che coinvolge i giovani in attività pratiche, rendendo le aziende parte attiva del percorso formativo. La causa di questa iniziativa è il bisogno di colmare il divario tra scuola e lavoro, offrendo esperienze concrete ai ragazzi. Durante le sessioni, i giovani si confrontano con professionisti e apprendono attraverso esercizi pratici. Questo approccio mira a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e a rafforzare le competenze dei partecipanti.

Con Skillherz i ragazzi vivono il lavoro da vicino e le aziende diventano parte del processo educativo, costruendo relazioni stabili con la futura forza lavoro Società benefit: Edoomark Sede: Bergamo Settore: Orientamento Studenti: 30.000 Sito: skillherz.com Skill mismatch, difficoltà di reperire profili adeguati, ricambio generazionale incerto: mentre le imprese bergamasche consolidano i risultati economici, la sfida decisiva riguarda la costruzione del capitale umano di domani. In questo scenario Skillherz si propone come nuova infrastruttura territoriale dell'orientamento: una «Next Gen Factory» che trasforma le esigenze aziendali in esperienze formative per i giovani, generando una pipeline stabile di competenze e relazioni tra scuola e mondo produttivo.