Il 2026 per molte aziende della Brianza inizia con la crisi | chi rischia il lavoro e tutte le aziende in difficoltà

Il 2026 si apre con segnali di difficoltà per molte aziende della Brianza, evidenziando un quadro di crisi industriale e preoccupazione tra i lavoratori. La Fiom Cgil Brianza, a dicembre, ha segnalato 14 situazioni critiche nella provincia, anticipando possibili mobilitazioni e rischi occupazionali. È importante comprendere le cause di questa situazione e le prospettive future per le imprese e i lavoratori locali.

La Brianza della crisi del lavoro. E le mobilitazioni già in vista per l'inizio del 2026. A dicembre, prima della fine dell'anno, giorni la Fiom Cgil Brianza ha pubblicato un report enumerando 14 crisi industriali che stanno colpendo la provincia esprimendo "una forte preoccupazione per la.

La Brianza rallenta, ottimismo sul 2026 - Se un anno fa a rispondere con il pollice verso, indicando un calo, era solo il 9% delle imprese brianzole, a 12 mesi di distanza la quota è quasi triplicata. ilsole24ore.com

