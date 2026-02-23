Prolungamento metropolitana M1 al via i lavori da Bisceglie a Baggio | tre nuove stazioni sulla linea rossa

Il Comune di Milano ha avviato i lavori per estendere la metropolitana M1 da Bisceglie a Baggio, causando un potenziamento della rete urbana. L’intervento, dal valore di 362 milioni di euro, coinvolge tre nuove stazioni e mira a migliorare i collegamenti tra i quartieri. La costruzione, finanziata con risorse statali e comunali, richiederà circa cinque anni e mezzo, più i collaudi finali. I lavori rappresentano una svolta per la mobilità locale.

Milano, 23 febbraio 2026 – Al via, mercoledì 25 febbraio, i lavori per il prolungamento della linea e della metropolitana di Milano da Bisceglie a Baggio, un intervento da 362 milioni di euro finanziato da Stato e Comune di Milano, con tempi di realizzazione stimati in circa cinque anni e mezzo più i collaudi. Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnico Tre nuove stazioni. Il nuovo tratto, lungo 3,3 chilometri e completamente interrato, prevede tre stazioni - Parri-Valsesia, Baggio e Olmi (in via degli Ulivi, immediatamente a ridosso del campo sportivo dell’AICS Olmi) - e porterà la linea rossa verso il quadrante sud-ovest della città, servendo anche i comuni della cintura urbana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Metro M1, via ai cantieri: il prolungamento fino a Quartiere Olmi

