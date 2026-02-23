Prolungamento metropolitana M1 al via i lavori da Bisceglie a Baggio | tre nuove stazioni sulla linea rossa

Da ilgiorno.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Milano ha avviato i lavori per estendere la metropolitana M1 da Bisceglie a Baggio, causando un potenziamento della rete urbana. L’intervento, dal valore di 362 milioni di euro, coinvolge tre nuove stazioni e mira a migliorare i collegamenti tra i quartieri. La costruzione, finanziata con risorse statali e comunali, richiederà circa cinque anni e mezzo, più i collaudi finali. I lavori rappresentano una svolta per la mobilità locale.

prolungamento metropolitana m1 al via i lavori da bisceglie a baggio tre nuove stazioni sulla linea rossa
© Ilgiorno.it - Prolungamento metropolitana M1, al via i lavori da Bisceglie a Baggio: tre nuove stazioni sulla linea rossa

Milano, 23 febbraio 2026 – Al via, mercoledì 25 febbraio, i lavori per il prolungamento della linea e della metropolitana di Milano da Bisceglie a Baggio, un intervento da 362 milioni di euro finanziato da Stato e Comune di Milano, con tempi di realizzazione stimati in circa cinque anni e mezzo più i collaudi.  Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnico Tre nuove stazioni. Il nuovo tratto, lungo 3,3 chilometri e completamente interrato, prevede tre stazioni - Parri-Valsesia, Baggio e Olmi (in via degli Ulivi, immediatamente a ridosso del campo sportivo dell’AICS Olmi) - e porterà la linea rossa verso il quadrante sud-ovest della città, servendo anche i comuni della cintura urbana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnicoLa Metropolitana 1 di Milano ha iniziato i lavori per estendersi fino a Baggio, un progetto che durerà sei anni e coinvolge numerosi cantieri aperti in tutta la zona.

Webuild: al via lo scavo di tre nuove gallerie sulla linea Av/Ac Salerno-Reggio Calabria. Tre “talpe” TBM da record in azioneWebuild ha iniziato lo scavo di tre nuove gallerie sulla linea AVAC Salerno-Reggio Calabria, segnando un importante progresso nel potenziamento delle infrastrutture nel Sud Italia.

Metro M1, via ai cantieri: il prolungamento fino a Quartiere Olmi

Video Metro M1, via ai cantieri: il prolungamento fino a Quartiere Olmi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnico; La M1 si allunga verso Baggio: recinzioni già visibili, tre nuove fermate in arrivo; La metropolitana 1 da Bisceglie a Baggio: partiti i lavori, termineranno nel 2032; Nuove metropolitane | lavori al via per la M1 a Baggio i cantieri dureranno 6 anni Per la M5 a Monza? Stallo tecnico.

prolungamento metropolitana m1 alProlungamento metropolitana M1, al via i lavori da Bisceglie a Baggio: tre nuove stazioni sulla linea rossaMilano, 23 febbraio 2026 – Al via, mercoledì 25 febbraio, i lavori per il prolungamento della linea e della metropolitana di Milano da Bisceglie a Baggio, un intervento da 362 milioni di euro ... msn.com

prolungamento metropolitana m1 alLa metropolitana 1 da Bisceglie a Baggio: partiti i lavori, termineranno nel 2032Prime recinzioni in via degli Ulivi e conferma dell’assessore Marco Granelli. Il prolungamento della linea rossa sarà interrato per 3,3 chilometri con tre ... milano.repubblica.it