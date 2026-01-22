Investimento sui binari circolazione dei treni sospesa per tre ore sulla linea Bari-Taranto

Oggi, 22 gennaio, sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, tra Acquaviva e Gioia del Colle, la circolazione dei treni è stata sospesa per circa tre ore a causa di un investimento. L’incidente ha coinvolto una persona, causando disagi per i passeggeri e interruzioni nel servizio ferroviario. La situazione è attualmente sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle ripercussioni.

Una persona è stata investita da un treno nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio, tra Acquaviva e Gioia del Colle, sulla linea ferroviaria Bari-Taranto.Treni fermi per tre orePer consentire gli accertamenti del caso da parte della Polfer e dell'autorità giudiziaria, la circolazione è stata sospesa a.🔗 Leggi su Baritoday.it

Cadavere sui binari, sospesa la circolazione dei treni sulla linea Terontola-Foligno: ritardi e disagiÈ stata sospesa temporaneamente la circolazione dei treni sulla linea Terontola-Foligno, tra Perugia Ponte San Giovanni e Bastia Umbra, a seguito di un incidente che ha coinvolto una persona sui binari.

Guasto alla linea elettrica: circolazione dei treni sospesa tra Bari e FoggiaA causa di un guasto alla linea elettrica, la circolazione dei treni tra Bari e Foggia è sospesa a partire dalla tarda mattinata di oggi, 2 gennaio.

