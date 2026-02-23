Arezzo inizia la settimana del big match, dopo che una perdita importante ha costretto la squadra a rivedere i piani di allenamento. Viviani si unisce al gruppo nel primo giorno di preparazione, concentrandosi sulla strategia per affrontare il Ravenna. La squadra si allena sul campo di Rigutino, cercando di migliorare la condizione fisica e le tattiche di gioco. La partita si avvicina, e i giocatori si preparano con determinazione.

Gli amaranto riprendono ad allenarsi in vista dello scontro diretto di domenica con il Ravenna. Ionita e Mawuli ancora fuori, Cortesi rientra in gruppo. Oggi arriva l'ultimo acquisto di mercato L’Arezzo riprende oggi pomeriggio a Rigutino gli allenamenti per preparare lo scontro diretto contro il Ravenna, in programma domenica primo marzo alle ore 17.30 al Comunale. Sotto osservazione le condizioni di Iaccarino e Righetti, usciti per crampi durante la partita di Gubbio: per nessuno dei due però c’è eccessiva preoccupazione. Restano invece in infermeria Ionita e Mawuli: il primo ha riportato la scorsa settimana una lesione parziale del bicipite femorale sinistro che lo costringerà a osservare 46 settimane di stop, mentre il secondo ha un risentimento all’adduttore con conseguenti venti giorni di assenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L’Arezzo al lavoro per ritoccare la rosa. Primo rinforzo: c’è Carraro nel mirinoL’Arezzo si prepara a rafforzare la rosa con i primi acquisti, tra cui spicca il nome di Carraro, nel mirino di Luca Amorosi.

L’Atletico torna al lavoro. Domenica big match contro L’AquilaL’Atletico riprende gli allenamenti in vista del match di domenica contro L’Aquila.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arezzo, la settimana del big match. Squadra al lavoro, primo giorno per Viviani; Teatro, humor e sensibilizzazione sociale nel teatro de I Bartolini; I Subsonica al Men/Go Music Fest di Arezzo con il tour estivo Terre Rare 96-26; Lumezzane-Bologna è il big match della 18ª giornata. Domenica lo ‘Stirpe’ fa da cornice a Frosinone-Arezzo.

Scelta dei candidati a sindaco: è la settimana decisiva. Tutti i nomi e le tappeCorsa a due nel centro destra e nel centro sinistra, con Donati che lancia la sua coalizione e Menchetti che continua i suoi appuntamenti pubblici ... arezzonotizie.it

Arezzo all'assalto del Carpi. Vincere per continuare a volare. Le scelte di Bucchi. Partita in chiaro su RaiplaySessant’anni senza una vittoria a Carpi. Stasera, però, l’ Arezzo ha soprattutto un dovere: confermare sul campo la propria ambizione. Perché chi punta alla Serie B deve saper passare anche da trasfer ... corrierediarezzo.it

Amministrative ad Arezzo: ultime ore per la scelta dei candidati. A tre mesi dal voto quella che si apre domani (lunedì 23 febbraio) sarà indubbiamente la settimana decisiva per le candidature a sindaco di Arezzo. Al momento sono tre i candidati che hanno uffi - facebook.com facebook

UNDER 17: Arezzo-Pergolettese 4-3 UNDER 15: Arezzo-Pergolettese 3-2 UNDER 14: Empoli-Arezzo 4-1 UNDER 13: Empoli-Arezzo 4-0 Articolo completo shorturl.at/ROTaR x.com