Lautaro | Voglio tornare al Racing almeno per un anno | sento Milito ogni settimana

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha dichiarato di voler tornare al Racing Club per almeno un anno, affermando di sentirsi molto legato al club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Ha anche rivelato di parlare con il tecnico del Racing, Milito, ogni settimana. Lautaro ha sempre mostrato un forte affetto per il club argentino e il suo passato.

Lautaro. Il capitano dell’ Inter non ha mai nascosto l’amore per il club che lo ha lanciato nel grande calcio. “ Tornare al Racing è un mio desiderio, sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta “, ha esordito il Toro, sottolineando come l’idea di rivestire quella maglietta sia un obiettivo concreto per il futuro. “ Il mio sogno è tornare a giocare al Racing per almeno un anno. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter e voglio restare a lungo nel calcio di alto livello, ma vorrei che i miei figli capissero l’amore che la gente del Racing ha per me “. Il legame con Avellaneda è alimentato anche dal rapporto costante con Diego Milito: “ Ci sentiamo ogni settimana, mi è stato vicino fin dall’inizio della carriera “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Lautaro: «Tornare al Racing un desiderio. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter»di Redazione Inter News 24Lautaro apre ad un possibile ritorno al Racing di Avellanada, le parole fanno preoccupare i tifosi dell’Inter? Lautaro...

Leggi anche: Lautaro ammette: «Il desiderio di tornare al Racing è sempre presente in me. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter, vi svelo il mio sogno»

Una selezione di notizie su Lautaro Voglio tornare al Racing almeno...

Temi più discussi: Lautaro verso il rientro, con il capitano è un'altra Inter: fissata la data del ritorno in campo, il Toro vuole un finale super con i nerazzurri e l'Argentina; Lautaro il milanese: Meglio il risotto della pizza. Che dispiacere non esserci nel derby; Lautaro: Con l’Inter ho un contratto, in futuro sogno di tornare al Racing. Milito mi ha…; No Lautaro no party, ma ora il Toro sta per tornare. Di nuovo in campo: l'obiettivo è Firenze.

Inter, Lautaro: Sto bene qui, non so quando ma sogno di tornare al RacingLautaro Martinez si confessa tra passato, presente e futuro. L'attaccante argentino dell'Inter ha dichiarato a Racing Radio, l'emittente ufficiale del club che lo ha lanciato: Tornare al Racing è un ... calciomercato.com

Lautaro Martinez: Sogno di fare almeno un anno al Racing. Ho tre anni all'Inter e vorreiIn un'intervista a Radio Racing, Lautaro Martinez ha espresso il desiderio di tornare al Racing Avellaneda, un giorno. È il mio sogno e sto cercando di convincere mia moglie. Lei mi appoggia. Ovviame ... msn.com

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/DQymBj2077w AUSILIO NE HA IN TESTA DUEPER LAUTARO PERICOLO ALBICELESTE SALTA FIRENZE - facebook.com facebook

Lautaro Martinez: "Sogno di fare almeno un anno al Racing. Ho tre anni all' #Inter e vorrei..." x.com