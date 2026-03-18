Lautaro Martinez ha dichiarato che tornare al Racing di Avellaneda sarebbe un desiderio, ma ha anche precisato di avere ancora tre anni di contratto con l’Inter. Le sue parole sono state riportate recentemente, e i tifosi nerazzurri si sono mostrati preoccupati per questa eventualità. Al momento, il giocatore non ha annunciato un trasferimento imminente o una decisione ufficiale.

Inter News 24 Lautaro apre ad un possibile ritorno al Racing di Avellanada, le parole fanno preoccupare i tifosi dell’Inter?. Lautaro Martinez è stato intervistato da Racing Radio, il capitano dell’Inter ha detto la sua su un possibile ritorno al Racing di Avellanada. Queste le sue dichiarazioni: TORNARE AL RACING? – « Questo è un mio desiderio, sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta. Ovviamente dipende da tante cose, famigliari ma anche come sto fisicamente. Il mio sogno è di tornare a giocare al Racing per almeno un anno, non so quando. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter, mi piacerebbe stare a lungo nel calcio di alto livello, mi sento bene e sono ancora giovane ma in futuro mi piacerebbe tornare al Racing, così da far capire ai miei figli l’amore che la gente del Racing ha per me ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro: «Tornare al Racing un desiderio. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter»

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