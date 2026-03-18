Lautaro assist di Scaloni a Chivu | il Toro non convocato! E c’è una novità inaspettata

Lautaro non è tra i giocatori convocati dal commissario tecnico Scaloni per la prossima partita, lasciando spazio a una sorpresa inattesa. La decisione ha comportato un sollievo per Chivu, che non dovrà affrontare Lautaro in campo. Scaloni ha comunicato ufficialmente le sue scelte, escludendo il giocatore dall’elenco dei convocati. La situazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio.

di Alberto Petrosilli Lautaro non è stato inserito nella lista dei convocati dal CT Scaloni: sospiro di sollievo per Chivu. A sorpresa c’è Palacios. Terremoto in casa Argentina: il Commissario Tecnico Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole contro il Guatemala, lasciando a sorpresa Lautaro Martinez a Milano. Una notizia che fa felice però l’ambiente nerazzurro, abituato a vedere il proprio capitano come perno della Selección, ma che regala un sospiro di sollievo a Cristian Chivu in vista della volata finale per lo scudetto e i 68 punti da difendere. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro, Scaloni non lo convoca. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro, assist di Scaloni a Chivu: il Toro non convocato! E c’è una novità inaspettata Articoli correlati Leggi anche: Lautaro, l’Inter spera nel buonsenso da oltreoceano: Scaloni chiamato ad una scelta Leggi anche: Lautaro da record, il Toro si accende con Pio Esposito: è nata una nuova coppia d’attacco all’Inter? I numeri che Chivu dovrà attenzionare Tutto quello che riguarda Lautaro assist di Scaloni a Chivu il... Argomenti discussi: Salta la Finalissima, problemi per l'Argentina di Lautaro. La AFA proverà a organizzare un'amichevole... Inter: Lautaro scalpita, ma il rientro con la Fiorentina può avere due effetti collateraliLautaro preme per il rientro in campo almeno a gara in corso contro la Fiorentina, ma l'Inter potrebbe scegliere di utilizzarlo solo in caso di emergenza per almeno un paio di ragioni ... sport.virgilio.it Inter, Lautaro torna a Firenze. Toro imprescindibile: un dato su tutti. Scaloni ha già…Dopo l'infortunio patito sul campo del Bodo, Lautaro Martinez è tornato a correre sul campo verde di Appiano. Il rientro è vicino ... msn.com