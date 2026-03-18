Lautaro Martinez lavora per Fiorentina Inter | può essere convocato per domenica?

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, potrebbe essere convocato per la partita di domenica contro la Fiorentina al Franchi. La Gazzetta dello Sport ha riferito che il giocatore sta seguendo un piano di recupero e si analizzerà la sua condizione nelle prossime ore. La decisione finale sulla convocazione sarà comunicata prima del match.

Inter News 24 Lautaro Martinez dovrebbe essere convocato per la gara del Franchi, La Gazzetta svela come sarà gestito. In questa settimana Lautaro Martinez è tornato a lavorare sul campo con l’obiettivo di tornare a disposizione per Fiorentina-Inter, match in programma domenica 22 marzo alle ore 20:45 e valido per la 30esima giornata di Serie A. In casa nerazzurra però non c’è alcuna intenzione di forzare il rientro dell’attaccante argentino, evitare dunque che possano esserci ricadute. Al momento sta svolgendo un lavoro differenziato. Fiorentina Inter si avvicina: Lautaro Martinez può essere convocato?. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non dovrebbe essere messa in dubbio la convocazione del Capitano interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez, lavora per Fiorentina Inter: può essere convocato per domenica? Articoli correlati Inter, escluse lesioni per Lautaro Martinez: può recuperare per il derby? La situazioneLautaro Martinez, capitano dell'Inter, era stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare durante la sfida di Champions League contro... Infortunati Inter, il punto in vista della sfida contro la Fiorentina: cautela per Lautaro Martinez, novità per Calhanoglu e non solo…di Redazione Inter News 24Infortunati Inter, il punto in vista della delicata sfida contro la Fiorentina: le novità su Lautaro, Calhanoglu e Akanji... Tutti gli aggiornamenti su Lautaro Martinez Temi più discussi: Lautaro Martínez ©: statistiche, news e carriera; Ieri ad appiano martinez al lavoro. sabato intanto arriva l’atalanta. Inter, Lautaro prova ad accelerare i tempi; Inter, che calo senza Lautaro. Che ora stringe i denti per esserci a Firenze; Sky – Lautaro Martinez, seduta personalizzata. Ecco il programma pensato per lui. Lautaro Martinez confessa il sogno di tornare al Racing e ne spiega il motivoLautaro Martinez lavora per tornare quanto prima in campo con la sua Inter, già a Firenze spera di trovare minutaggio e di tornare quantomeno tra i calciatori a disposizione di Chivu dopo l'infortunio ... 90min.com Inter, quando torna Lautaro Martinez dall’infortunio: ecco il verdettoTiene banco l’infortunio di Lautaro Martinez in casa Inter. Il capitano nerazzurro, infatti, dopo il recente ko al polpaccio, non ha ... fantamaster.it Lautaro Martinez: "Sogno di fare almeno un anno al Racing. Ho tre anni all' #Inter e vorrei..." x.com #Lautaro Martinez ha rilasciato un'intervista a Racing Radio, ammettendo il sogno di tornare a - facebook.com facebook