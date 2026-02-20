Inter escluse lesioni per Lautaro Martinez | può recuperare per il derby? La situazione

Lautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, ma il club ha confermato che non ci sono lesioni gravi. Il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra è stato valutato da medici e non preoccupa troppo. Tuttavia, resta da capire se il giocatore potrà essere schierato nel prossimo derby, considerando il recupero ancora in corso. La sua presenza sarà decisa nelle prossime ore, mentre i tifosi sperano di vederlo in campo. La squadra si prepara alla sfida senza tralasciare i possibili rischi.

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, era stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare durante la sfida di Champions League contro il Bodo Glimt. Christian Chivu è apparso parecchio preoccupato al temine della partita: "Lautaro starà fuori per un bel po', questo è sicuro. Non sono un medico, ma si è fatto male. È un infortunio muscolare, farà gli accertamenti e vedremo". Nella mattinata di oggi (20 febbraio) è arrivato il responso medico ufficiale. Nessuna lesione per l'attaccante nerazzurro, gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.