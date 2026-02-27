Piano bollette il Financial Times esalta la mossa italiana che cambia le regole del mercato elettrico europeo

L’Italia ha adottato un nuovo approccio al mercato elettrico europeo, introducendo modifiche che mirano a riformarlo in modo più stabile e sostenibile. Questa mossa ha attirato l’attenzione del “Financial Times”, che ha evidenziato come il Paese stia cercando di cambiare le regole del settore. La decisione italiana ha suscitato interesse tra gli analisti e gli operatori del settore a livello internazionale.

Il Financial Times accende i riflettori sulla proposta del governo Meloni che interviene sul meccanismo di formazione dei prezzi dell'energia e tutela famiglie e imprese L'Italia tenta una correzione strutturale al mercato elettrico europeo e finisce sotto i riflettori internazionali. Un'analisi del Financial Times ha acceso l'attenzione su una proposta che punta a intervenire sul meccanismo di formazione dei prezzi, con l'obiettivo di attenuare il peso delle bollette su famiglie e imprese senza rinunciare formalmente agli obiettivi climatici. Il dossier arriva in una fase delicata. L'inflazione energetica resta un fattore critico per la competitività industriale e per la stabilità sociale, mentre i governi europei cercano di disinnescare l'impatto dei costi della transizione verde.