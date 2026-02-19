Industria e sostenibilità | le politiche attrattive toscane al vertice delle classifiche del Financial Times

FIRENZE – La Toscana si conferma un hub strategico di livello europeo per l’attrazione di capitali esteri ad alto valore aggiunto. Agli Investment Impact Awards 2026, rassegna curata dalla testata specializzata fDi Intelligence del Financial Times, le strategie di sviluppo coordinate dalla struttura regionale Invest in Tuscany hanno ottenuto posizionamenti di vertice. Il risultato, accolto con soddisfazione dal presidente della Regione Eugenio Giani, certifica la capacità del territorio di integrare efficacemente le necessità industriali con la ricerca, la formazione e la sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Indagine Sole24ore: Siena, prima tra le toscane, è al vertice in Italia per la qualità della vita delle donne

"Lascerà prima della fine del mandato". Le rivelazioni del Financial Times su Christine LagardeIl Financial Times rivela che Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, lascerà il suo incarico prima della fine del mandato, previsto per aprile 2027.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Goal 9: imprese, innovazione e infrastrutture come leva per la transizione; Automazione e AI per fabbriche più efficienti e sostenibili: il 25 febbraio al via Sps Italia On Tour (Messe Frankfurt) a Bologna; Sostenibilità e strategia industriale, come Hitachi Rail integra ESG, innovazione e filiera; Brevetti green, Italia sul podio Ue: la sostenibilità traina le imprese.

Sostenibilità e strategia industriale, come Hitachi Rail integra ESG, innovazione e filieraDal peso delle emissioni Scope 3 al ruolo della digitalizzazione, dalla supply chain al reporting ESRS: il Sustainability Statement di Hitachi Rail come leva di trasformazione industriale ... rinnovabili.it

Industria San Paolo, Brasile è la Disneyland della sostenibilitàPerseguire la strada dell'economia circolare per avanzare nella decarbonizzazione e nella crescita economica sostenibile: è il messaggio emerso alla Federazione dell'industria dello stato di San Paolo ... ansa.it

Indiscrezioni del Financial Times su una possibile uscita di scena in primavera. L'obiettivo: anticipare l'onda sovranista e proteggere l'asse franco-tedesco a Francoforte facebook

Ipotesi dimissioni Lagarde, per la Bce non c'è 'nessuna decisione'. Il Financial Times: sfilare la nomina alla destra francese. Berlino interessata #ANSA x.com